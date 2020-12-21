Тело Марадоны могут поместить в мавзолей

https://static.news.ru/photo/ede3a072-42c8-11eb-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны может быть эксгумировано и выставлено на всеобщее обозрение в мавзолее.

В середине октября футболист сообщил своему адвокату Матиусу Морле, что хочет «отдать дань уважения Владимиру Ленину». Поэтому желает, чтобы после смерти его тело было забальзамировано и выставлено вместе с завоёванными спортсменом трофеями и его личными вещами, сообщает британское издание The Sun.

Адвокат последнего партнёра Марадоны Вероники Охеда Марио Бодри эту информацию подтвердил.

Планируется создать мавзолей где-нибудь для посещения фанатами, — сказал он газете.

Он пояснил, что это своё желание Марадона обсуждал также с братьями. Однако последнее слово в этом вопросе принадлежит футбольной федерации.

Диего Марадона умер 25 ноября из-за сердечной недостаточности. Ему было 60 лет. Тело футболиста похоронили на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом рядом с могилами его родителей. Один из друзей спортсмена рассказал, что он умер в бедности. Единственным его доходом в последнее время была зарплата тренера в клубе «Химнасия».

Ранее NEWS.ru писал, что в смерти Марадоны обвинили его врача Леопольдо Луке. Медика заподозрили в халатности и оставлении пациента без должного внимания. Он свою вину не признал. Он пояснил, что врачи, находившиеся в доме Марадоны, занимались лечением футболиста от алкогольной зависимости и наблюдали, чтобы он не употреблял спиртного и принимал необходимые препараты. Предотвращение сердечного приступа в их обязанности не входило.