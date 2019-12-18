https://static.news.ru/photo/6aab4560-217d-11ea-9fed-fa163e074e61_660.jpg Денис Бояринцев Фото: fc-textil.ru

Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» объявил об отставке Дениса Бояринцева с поста главного тренера.

Решение о расторжении контракта с Бояринцевым было принято на заседании Попечительского совета, сообщает пресс-служба клуба.

Также Попечительский совет рекомендовал руководству клуба принять меры для того, чтобы сохранить место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам сезона. Кандидатура нового главного тренера должна быть выбрала до конца текущего года.

После 25 туров «Текстильщик» занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 17 очков.

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