«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.
Ждём решений руководства РФС и ФНЛ, а также руководства региона. Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru.
Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
Ранее глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что лига борется с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.
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