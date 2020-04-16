«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

https://static.news.ru/photo/c8c26640-7fb7-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Текстильщик» Иваново/vk.com

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.

Ждём решений руководства РФС и ФНЛ, а также руководства региона. Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru.

Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.

Ранее глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что лига борется с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.