https://static.news.ru/photo/3332fe22-1a87-11ea-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel A. Anderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что если Россия отберётся на ЧМ-2022 по футболу, российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию в течение четырёх лет от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).