Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/ed314218-3fd7-11eb-9573-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского ФК «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Соответствующее заявление было сделано наставником после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хочу сказать вам, что вчера я сказал клубу, что не буду продлевать контракт. Это было тяжёлое решение. Я горд быть тренером этой команды, — отметил Тедеско.

По словам Тедеско, в настоящее время наблюдается сложная ситуация в Германии. К сожалению, с момента подписания контракта обстоятельства кардинально изменились. Наставник пояснил, что сейчас он хочет быть ближе к своей семье.

Контракт Тедеско действует до лета 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Беспроигрышная серия «Зенита» достигла семи встреч. Обе команды ушли на перерыв, забив друг другу по разу. Так, на восьмой минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря стараниям Сердара Азмуна. На 22-й минуте Деян Ловрен отправил мяч в собственные ворота, что и сравняло счёт.