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Футбол

Тедеско заинтересовался должностью главного тренера сборной России

15:46, 04 июля 2021
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов возглавить сборную России по футболу. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале.

По данным источника, предложение Тедеско от Российского футбольного союза (РФС) не поступало, но он готов рассмотреть этот вариант.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, а покинул команду в мае 2021-го. Сейчас немецко-итальянский специалист находится без работы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, ответил на вопрос о возможной отставке. 57-летний специалист заявил, что «не привык покидать своё войско».

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