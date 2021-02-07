Тедеско высказался о Промесе и позиции, которую надо усилить в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/6368f5f0-6942-11eb-a9b3-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода в столичный клуб голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. Также наставник сообщил, какую позицию коллективу не помешало бы усилить.

Тедеско заметил, что «Спартак», возможно, оформит ещё один трансфер этой зимой. По мнению тренера, у «красно-белых» собралась хорошая команда, хороший коллектив, но найти ещё одного крайнего полузащитника было бы неплохо.

По поводу перехода Промеса он сказал следующее.

Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует. Ждём, что вопрос решится. Конечно, я как тренер хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого всё возможное, — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Наставник продержался в «Спартаке» чуть больше года, он возглавил команду в октябре 2019-го. В октябре нынешнего года немецкий тренер рассказывал об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Германии.

Как ранее передавал NEWS.ru, Доменико Тедеско в разговоре с журналистами заявил, что может вернуться в столичный коллектив. Для этого будет нужно, чтобы ещё одного заключения контракта с немецким наставником захотел сам клуб и болельщики. Тедеско покинет «Спартак» летом после прекращения действия договора. От продления контракта тренер отказался.