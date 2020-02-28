https://static.news.ru/photo/82985558-5a14-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: spartak.com

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев прекрасно вписался в коллектив, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

Я рад, что Саша пришёл в «Спартак». Нам не хватало игрока такой фактуры: он сильный, молодой, и он русский. Это открытие команды. У него хорошие взаимоотношения с коллективом, прекрасно вписался, хорошо прошла адаптация. Мы не требуем чего-то запредельного от Саши, он просто делает свою работу, — сказал тренер на пресс-конференции.

Тедеско добавил, что после окончания первой части чемпионата был проведён анализ последних семи-восьми матчей и принято решение, что нужно усилиться только нападающим, которым и стал Соболев.

На данный момент у нас прекрасный коллектив с хорошим потенциалом. Нам есть куда расти и развиваться, — добавил наставник.

Ранее Тедеско обозначил главную задачу «Спартака» на весеннюю часть чемпионата РПЛ, писал NEWS.ru.