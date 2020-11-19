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Футбол

Тедеско воздержался от комментариев по поводу увольнения скаута «Спартака»

13:44, 19 ноября 2020 101
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско прокомментировал уход Наримана Акавова с поста главы селекционной службы «красно-белых».

Сложно говорить об этой ситуации. У нас были хорошие профессиональные отношения, говорили, какие игроки нам нужны. Но от остальных комментариев воздержусь, поскольку не имею отношения к селекционной службе, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволил главного скаута-аналитика Наримана Акавова, спустя три месяца после назначения.

Тедеско ранее рассказал о самочувствии Александра Соболева и Георгия Джикии после провального матча сборной России против Сербии, который завершился со счётом 0:5, писал NEWS.ru.

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