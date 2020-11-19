Тедеско воздержался от комментариев по поводу увольнения скаута «Спартака»

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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско рассказал о самочувствии Александра Соболева и Георгия Джикии после провального матча сборной России против Сербии, который завершился со счётом 0:5.

Посмотрим их состояние, когда вернутся. С нами последние несколько дней находился только Роман Зобнин, поскольку получил вторую жёлтую карточку в матче с Турцией. У Соболева были проблемы с коленом, которые...