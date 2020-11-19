Тедеско воздержался от комментариев по поводу увольнения скаута «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско прокомментировал уход Наримана Акавова с поста главы селекционной службы «красно-белых».
Сложно говорить об этой ситуации. У нас были хорошие профессиональные отношения, говорили, какие игроки нам нужны. Но от остальных комментариев воздержусь, поскольку не имею отношения к селекционной службе, — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уволил главного скаута-аналитика Наримана Акавова, спустя три месяца после назначения.
Тедеско ранее рассказал о самочувствии Александра Соболева и Георгия Джикии после провального матча сборной России против Сербии, который завершился со счётом 0:5, писал NEWS.ru.