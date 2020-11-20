Тедеско вошёл в список наиболее перспективных тренеров мира

https://static.news.ru/photo/33654bbc-2b47-11eb-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вошёл в список самых перспективных наставников мира в возрасте до 45 лет.

В перечень, составленный газетой AS, также вошли Юлиан Нагельсманн, Рубен Аморим, Микель Артета, Диего Мартинес, Жюльен Стефан, Роберто Де Дзерби, Дженнаро Гаттузо, Марко Розе и Симоне Индзаги.

Московский «Спартак», который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско новый проект и впервые за много лет снова борется за лидерство в чемпионате России, — говорится в опубликованном материале.

Тедеско стал во главе «Спартака» в октябре 2019 года. На посту тренера он сменил Олега Кононова. Контракт Тедеско рассчитан до конца текущего сезона. Предложение о продлении контракта пока не поступало.

По итогам 14 туров «Спартак» находится на 3-м месте в таблице чемпионата России, клуб набрал 28 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Тамбова» могут не выйти на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за задержек в выплате зарплаты.

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, футболисты «настроены решительно».