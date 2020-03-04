https://static.news.ru/photo/80c99fd8-5e52-11ea-83c2-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» обыграл в 1/4 финала Кубка России по футболу ЦСКА со счетом 3:2 в добавленное время. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско признался, что его подопечные должны были забивать больше, однако подарили «армейцам» два мяча.

Мы счастливы победить Это была сложная игра, сложный соперник. Это фантастический матч: было, наверное, все. Мы забили два гола в начале матча, должны были забивать еще, могли это сделать. После этого подарили два мяча сопернику, думаю, это из-за того, что у нас молодая команда, у которой нет достаточного опыта. Коллектив прекрасно себя показал и в основное, и в дополнительное время. Исход матча не был известен до последней минуты. Мы могли и проиграть, и выиграть. Я счастлив, что мы прошли в полуфинал Кубка, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, немецкий специалист отметил, что не имеет вопросов к наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, который отмахнулся от пожатия руки после матча.

Для меня нет проблем, была эмоциональная игра, где все может произойти, — добавил он.

Также 34-летний тренер рассказал, почему «красно-белые» в первом тайме больше играли на контратаках.

Мы изучали соперника перед игрой и знали, что у них есть проблемы с контратаками. Мы делали ставку на это, но это была лишь часть плана. Мы играли с ЦСКА в одинаковые схемы 3-5-2, и при таком футболе было непросто найти свободное пространство, в общем счете матч свелся к тому, что было много борьбы. Влашич и Фернандес доставляли нам немало проблем в первом тайме, — заключил Тедеско.

Гончаренко считает, что лучше бы «Спартак» играл в полном составе, ранее писал NEWS.ru.