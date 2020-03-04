Московский «Спартак» обыграл в 1/4 финала Кубка России по футболу ЦСКА со счетом 3:2 в добавленное время. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско признался, что его подопечные должны были забивать больше, однако подарили «армейцам» два мяча.
Мы счастливы победить Это была сложная игра, сложный соперник. Это фантастический матч: было, наверное, все. Мы забили два гола в начале матча, должны были забивать еще, могли это сделать. После этого подарили два мяча сопернику, думаю, это из-за того, что у нас молодая команда, у которой нет достаточного опыта. Коллектив прекрасно себя показал и в основное, и в дополнительное время. Исход матча не был известен до последней минуты. Мы могли и проиграть, и выиграть. Я счастлив, что мы прошли в полуфинал Кубка, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, немецкий специалист отметил, что не имеет вопросов к наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, который отмахнулся от пожатия руки после матча.
Для меня нет проблем, была эмоциональная игра, где все может произойти, — добавил он.
Также 34-летний тренер рассказал, почему «красно-белые» в первом тайме больше играли на контратаках.
Мы изучали соперника перед игрой и знали, что у них есть проблемы с контратаками. Мы делали ставку на это, но это была лишь часть плана. Мы играли с ЦСКА в одинаковые схемы 3-5-2, и при таком футболе было непросто найти свободное пространство, в общем счете матч свелся к тому, что было много борьбы. Влашич и Фернандес доставляли нам немало проблем в первом тайме, — заключил Тедеско.
Гончаренко считает, что лучше бы «Спартак» играл в полном составе, ранее писал NEWS.ru.
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