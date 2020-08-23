Тедеско вернулся и победил: «Спартак» выиграл первое дерби сезона

Первое столичное дерби в нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) случилось в четвёртом туре: «Спартак» на своей арене в Тушино сыграл с «Локомотивом». Подробности футбольного сражения принципиальных соперников — в материале NEWS.ru.

Театр футбольного парадокса в Тушино

Если дебют Александра Кокорина в составе «красно-белых» пока откладывается на неопределённое время, то относительно главного тренера команды наступила некоторая ясность. Доменико Тедеско, пропустивший два предыдущих матча — дома с грозненским «Ахматом» и в Уфе — из-за ангины (во всяком случае, такова официальная информация), наконец-то вернулся к полноценному исполнению обязанностей. И по ходу дерби с «Локомотивом» был привычно активен на бровке: сновал по технической зоне, жестикулировал, призывал болельщиков не сдерживать своих эмоций.

spartak.com

Но при этом и Тедеско, и его коллега Марко Николич из «Локомотива» сподобились на неожиданные решения при определении стартовых составов. Сербский специалист удивил даже в большей степени, с первых минут выпустив сразу двух форвардов — Фёдора Смолова и Эдера. Вернулся в «основу» и Антон Миранчук — они с братом Алексеем номинально расположились на левом и правом флангах соответственно. Таким образом, «железнодорожники» использовали совершенно нетипичную для них схему 4-4-2.

А что касается штаба «красно-белых», здесь сюрприз заключался в том, что Александр Соболев оказался в резерве. Отсутствие габаритного форварда-«столба» прозрачно намекало на желание Тедеско применить против «Локомотива» его же любимое оружие — контратаки.

Однако по стартовому отрезку игры нельзя было сказать, что кто-то из соперников явно собирался играть вторым номером. «Спартак» в одной из первых атак заработал опасный штрафной, «посадив» на жёлтую карточку полузащитника гостей Дмитрия Баринова. Впрочем, забегая вперёд, для хавбека «красно-зелёных» этот футбольный вечер в Тушино закончился, не успев толком начаться: уже на 18-й минуте травмировавшегося Баринова увёз с поля медицинский электрокар.

«Локомотив» к тому времени успел открыть счёт: центральный защитник Серкейра Мурило удачно откликнулся на передачу Алексея Миранчука со штрафного. Похоже, у «Спартака» начинает складываться неприятная традиция — пропускать быстрые голы после розыгрыша стандартных положений. В Уфе «красно-белые» получили мяч в свои ворота после углового уже на третьей минуте, теперь — на десятой после штрафного.

vk.com/fclokomotiv

С этого момента и до конца первого тайма на поле наблюдался своеобразный театр футбольного парадокса: «железнодорожники» с их «атакующим» составом принялись играть по счёту, ничего не создавая у чужих ворот и почти всё время только обороняя свои. А «контратакующие» хозяева получили в своё распоряжение мяч и территорию, а вместе с ними и возможность показать, что они под руководством Тедеско всё-таки делают шаги вперёд в освоении мудрёного искусства позиционного нападения.

Получалось, прямо скажем, не очень. Пожалуй, до перерыва у «Спартака» был единственный по-настоящему голевой момент — когда после навеса Романа Зобнина с правого фланга набежавший слева Айртон головой переправил мяч на угол вратарской площади, где оставшийся без опеки Джордан Ларссон в касание пробил чуть выше перекладины. В остальных же эпизодах «красно-белые», пытавшиеся активно перемещать мяч во всех направлениях около штрафной площади соперника, никак не могли сделать последний шаг, который поставил бы оборону соперника в тупик.

Все увидели, что будет с «Локо» без Алексея Миранчука

Между тем Николичу по ходу матча постоянно добавлялось головной боли. Мало того, что ещё до ухода на перерыв предупреждения от арбитра Сергея Карасёва получили оба польских легионера «Локо» Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк (и оба — в эпизодах на левой бровке, где у «Спартака» привычную активность развил Зобнин), так ещё и пришлось в первой половине делать вторую вынужденную замену. Вслед за Бариновым повреждение получил Алексей Миранчук, вместо которого на поле появился Дмитрий Рыбчинский.

Справедливости ради необходимо учитывать этот фактор, объясняя чрезмерную осторожность «красно-зелёных» после забитого мяча: всё-таки потеря сразу двух ключевых игроков середины поля не могла не сказаться на игре команды Николича.

Интересно, что серб не стал делать в перерыве ни одной замены, продолжая рассчитывать на связку Смолов — Эдер впереди и полагая, что находящиеся на поле игроки вполне справятся с задачей сдерживания агрессивного соперника.

Пожалуй, это была роковая ошибка наставника «Локомотива». Потому что после перерыва «Спартак» начал просто «сминать» гостей. Когда Антон Миранчук попытался убежать в контратаку с середины поля, его легко догнал Зобнин и без фола отобрал мяч. И почти сразу же «красно-белые» провели результативную атаку своим ударным правым флангом: Наиль Умяров точно верхом забросил мяч на ход Ларссону, и швед техничным обводящим ударом в дальний угол увенчал выход один на один с голкипером Гильерме.

vk.com/fcsm_official

Желая развить успех, Тедеско предсказуемо выпустил на замену Соболева вместо неплохо поработавшего Эсекьеля Понсе. Но теперь уже попытались взбодриться и «железнодорожники», у которых выпавшее из рук Алексея Миранчука знамя лидера команды смело подхватил Рыбчинский. Однажды он от правой бровки едва не организовал голевую атаку, транзитом через Смолова доставив мяч Эдеру, — удар португальца успели заблокировать спартаковские защитники.

«Спартак» ответил быстрым контрвыпадом, прерывая который, капитан «красно-зелёных» Ведран Чорлука вынужден был пойти на фол ценой в очередную жёлтую карточку. А Самюэль Жиго со штрафного не смог перебросить мяч через стенку.

С этого момента стало окончательно ясно, что именно «Спартак» твёрдо намерен дожать соперника и вырвать победу. «Локо», правда, ответил атакой, в которой Эдер запустил мяч выше перекладины, но преимущество прочно перешло к «красно-белым». Поэтому вряд ли стоит удивляться, что в итоге Соболев стал автором победного гола — после подачи Айртона с «нерабочей» правой ноги и скидки Алекса Крала головой.

В оставшееся время в составе «Локомотива» дебютировал новичок Франсуа Камано, вместе с которым спасать игру были брошены Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов. Но, как уже было сказано, этот матч Николич проиграл ещё в перерыве. А кроме того, болельщики получили возможность увидеть, какая катастрофа может произойти с «железнодорожниками» в РПЛ, если Алексей Миранчук в ближайшее время отправится играть в Италию.