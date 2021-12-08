Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в скором времени возглавит немецкий «Лейпциг». Как сообщает Sky Sport Germany, в команде специалист сменит американца Джесси Марша, уволенного 5 декабря.

При этом портал не уточняет , когда именно Тедеско подпишет соглашение с «Лейпцигом» и на какой срок оно будет рассчитано.

Марш был назначен главным тренером «Лейпцига» в июле 2021 года, сменив на этой должности Юлиана Нагельсмана. Под его руководством немецкая команда провела 21 матч, в котором одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и девять раз уступила. После 14 туров серебряный призёр прошлого сезона Бундеслиги с 18 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 16 баллов.

Тедеско известен по работе с юношескими командами «Шальке» и «Хоффенхайма», а также со взрослыми коллективами «Эрцгебирге» и «Шальке». В октябре 2019 года он возглавил «Спартак», который привёл к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» после победы над итальянским «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы тепло поприветствовали бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско. Футболисты произнесли несколько раз слово «папа».