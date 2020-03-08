Мы огорчены поражением. Считаю, что у нас было много шансов забить, мы проиграли незаслуженно. Была хорошая игра для взятия ворот соперника как в первом, так и во втором тайме. После пропущенного гола было сложно вернуться. Мы играли против сильной команды с опытными футболистами. У нас было очень большое количество жёлтых карточек, замены были обусловлены именно этим. Это очень грустно, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.