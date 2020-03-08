Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско считает, что его команда должна была набирать очки в матче с «Краснодаром».
Мы огорчены поражением. Считаю, что у нас было много шансов забить, мы проиграли незаслуженно. Была хорошая игра для взятия ворот соперника как в первом, так и во втором тайме. После пропущенного гола было сложно вернуться. Мы играли против сильной команды с опытными футболистами. У нас было очень большое количество жёлтых карточек, замены были обусловлены именно этим. Это очень грустно, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча.
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