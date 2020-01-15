https://static.news.ru/photo/8f9c87fa-3788-11ea-948d-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что основная задача на первом сборе — подтянуть физическую форму и технику игроков команды.

Работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку. Если мы хотим, чтобы команда пробежала только 2 километра, она пробежит столько. В игре это нельзя контролировать, — сказал Тедеско в интервью пресс-службе «Спартака».

Специалист отметил, что после отпуска все вернулись здоровыми, а Джордан Ларссон получил травму ещё в матче за сборную Швеции, поэтому в данный момент не тренируется.

Первый зимний тренировочный сбор «Спартака» в Абу-Даби продлится до 24 января.

Ранее «Спартак-2» объявил о назначении 52-летнего украинского специалиста Романа Пилипчука на должность главного тренера команды, писал NEWS.ru. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.