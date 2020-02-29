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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что плохо относится к агрессивному поведению фанатов.

Я не знал об этом, мне жаль, что это случилось, не одобряю подобные поведения. Считаю, что можно защищать команду чисто, — сказал Тедеско журналистам.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице также произошли две массовые драки футбольных фанатов. Так, болельщики «Динамо» и «Спартака» устроили потасовку на станции метро «Маяковская». Конфликт начался в тот момент, когда на платформу, где стояли динамовцы, приехал поезд с сотней фанатов «красно-белых». По предварительной информации, первыми напали болельщики «Динамо».

Ещё одна драка фанатов московских команды произошла на Ленинградском проспекте. В беспорядках приняли участие от 15 до 50 человек. Конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек остались лежать на земле без сознания.