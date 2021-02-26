Тедеско прокомментировал несостоявшийся переход Бакаева в «Динамо»

https://static.news.ru/photo/c4e889aa-7822-11eb-a3bc-96000091f725_660.jpg Зелимхан Бакаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что нужно спросить у полузащитника Зелимхана Бакаева, почему он хотел перейти в московское «Динамо».

Да, я слышал об этом, но спросить нужно именно его, почему он хотел уйти в последний день [трансферного окна]. Для нас это важный игрок, он входит в топ-10 игроков по сыгранным минутам, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

СМИ сообщали, что «Спартак» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере футболиста за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Бакаев провёл 21 матч за «красно-белых», забил один гол и сделал семь результативных передач.

Ранее вернувшийся в «Спартак» голландский полузащитник Квинси Промес отметил, что не против вернуть себе 10-й игровой номер, под которым сейчас выступает Бакаев, писал NEWS.ru.