https://static.news.ru/photo/5bb56844-5b0f-11ea-a679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил игру защитника Николая Рассказова в матче против столичного «Динамо».

Николай Рассказов хорошо играл, прессинговал, с силой бежал до конца. Что касается атак, я не настолько уверен, что они особенно сильно атаковали со стороны Коли. «Динамо» хорошая команда. Не один Коля отвечает за фланг, — сказал Тедеско журналистам.

Он также оценил действия нападающего Александра Соболева.

Александр Соболев отличный игрок, профессионал, он молодой, постоянно учится. Приятно видеть, как он смотрит на наши теоретические материалы чуть ли не с открытым ртом. У него было несколько хороших моментов, к сожалению, не получилось забить. Надеемся, всё впереди, — добавил специалист.

Тедеско подчеркнул, что потеря Наиля Умярова стала серьёзной для команды. Он надеется, что футболист вскоре вернётся в строй после травмы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).