Футбольный клуб «Спартак» уступил на домашней арене в матче 21-го тура чемпионата России «Краснодару» со счётом 0:1. Единственный мяч в ворота Александра Максименко забил бывший футболист «красно-белых» Ари. Этот гол стал восьмым в 11-м матче против бывшего коллектива.

Первый тайм москвичи начали активно, регулярно прессингуя соперника, однако защита «быков» не позволила распечатать ворота. А как говорят: «Не забиваешь ты, значит, забивают тебе», что и произошло во вторые 45 минут, когда хозяева совсем расклеились.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев, несмотря на победу, считает, что большая часть игры осталась за соперником, о чём поделился с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

— Первый тайм, на наш взгляд, был больше за «Спартаком», чем за нами, да и начало второго тайма тоже — при стандартных положениях соперник был агрессивнее, создавал опасности, но замены привели к победе. Мы рады, что двигаемся в правильном направлении, — начал Матвеев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Какой характер травмы Ари? Как вы относитесь к тому, как фанаты его освистали?

— Никак. Это болельщики, ничего страшного. Что касается травмы, на следующий день будем диагностировать и поймём, пока сложно сказать.

— Александр Мартынович вызван в сборную Белоруссии на матч с Грузией, но есть версия, что у футболиста травма. Как обстоят дела, и отпустите ли вы его на игру национальной команды?

— Вопрос по сборной пока открыт, потому что он только начинает заниматься в общей группе. Решение будет за Сашей и руководством. Всё будет обсуждаться и зависеть от того, насколько будет готов. Надеемся, что он поможет нам в следующей игре с «Сочи».

— Не удивило, что «Спартак», обладая такой внушительной линией обороны и атаки, так и не сумел по-настоящему доставить трудности и вскрыть ваш экспериментальный центр обороны?

— Сложно говорить. У соперника были моменты, которые могли реализовать. На наш взгляд, футбол был хороший, даже при нулевой ничьей были интересные эпизоды. Со стороны «Спартака» сложно отвечать. Мы рады, что наша экспериментальная пара удачно сыграла во второй раз «на ноль», потому что были опасения, что три основных защитника выпали из строя, а экспериментальная пара проводит матчи хорошо. Это вдохновляет в будущее.

— Пересматривали ли вы пенальти с нападающим Маркусом Бергом?

— Я ещё не смотрел. В динамике показалось, что пенальти был, и с рукой Айртона показалось, что контакт был. Но не мы принимаем решения, а судьи. У них есть система видеоповтора. Мы можем только эмоционировать, не более.

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско потерпел первое поражение в весенней части Российской премьер-лиги, не сдержав слов, которые были даны на предматчевой пресс-конференции против «Динамо». Выиграть все оставшиеся матчи уже не получится. В разговоре с журналистами он отметил большое количество жёлтых карточек, которые команда получает в каждой встрече, что очень его огорчает.

— Мы расстроены поражением. Считаю, что у нас было много шансов забить, мы проиграли незаслуженно. Была хорошая игра и много моментов для взятия ворот соперника как количественно, так и качественно. После пропущенного гола было сложно вернуться. Мы играли против сильной команды с опытными футболистами, Ари в том числе. Нас очень огорчил факт большого количества жёлтых карточек. В каждом матче у нас просто эта цифра зашкаливает. Не понимаю, почему это происходит. Это очень грустно, — начал Тедеско.

— С чем связано то, что команды до такой степени не хватило на второй тайм? Очень сильно бросилась в глаза разница в качестве игры в первом и втором таймах. Проблема в «физике» после игры с ЦСКА или есть другие факторы?

— Было бы просто сказать, что у нас не было сил после ЦСКА, с которым отыграли 120 минут. Они были, играли хорошо, да и у ЦСКА, знаете, против «Ростова» была хорошая битва, несмотря на поражение 2:3. Объяснение игры второго тайма, я считаю, в количестве жёлтых карточек: мы вынужденно заменили Андрея Ещенко из-за того, что мог вторую получить, у Романа Зобнина две жёлтые и удаление. Повторюсь: карточек очень много.

— Вы провели две замены в стартовом составе после игры с ЦСКА. Можете объяснить каждую из них: всё-таки Андрей Ещенко вместо Николая Рассказова и Джордан Ларссон вместо Александра Соболева — это тактические изменения?

— Нет. Александра Соболева заменили из-за того, что он не прошёл все подготовительные сборы с командой. Он провёл две игры, устал. Всё-таки три игры за восемь дней — это плотный график. Ещенко был свежее Рассказова. Коля тоже сыграл практически два полных матча: 80 минут в первом и два тайма во втором. Андрей хорошо себя показал на замене в кубковой игре и показал прекрасный матч против «Краснодара».

— Зелимхан Бакаев сыграл, наверное, худший матч из последних. Не кажется, что ему помешало повреждение, которое он получил в последней игре? Может быть, не стоило его выпускать с первых минут?

— Я не считаю, что Зелимхан плохо сыграл. Он провёл хорошую игру, особенно в первом тайме, когда угрожал воротам соперника, развивал контратаки и позиционные атаки. Мы полностью доверяем медицинскому штабу. Если врачи говорят, что футболист готов выходить на поле на сто процентов, то нам нет поводов сомневаться, потому что у нас работают прекрасные специалисты. К сожалению, из-за травмы в матче с ЦСКА Зелимхан сыграл только 45 минут, поэтому к этой игре он был готов и свеж.

— В матче «Ростов» — ЦСКА было два удаления, одно удаление и куча карточек в матче «Спартака», и вообще второй круг стартовал с большим количеством «горчичников» и судейскими вопросами. Это футболисты так заряжены или что-то произошло с арбитрами после перерыва?

— Сложно комментировать другие команды. Я не могу за них отвечать. Касаемо нашей игры, у Зобнина две жёлтые и, как следствие, удаление ещё можно понять и принять, но когда, например, валят Понсе рядом со штрафной и арбитр за это не наказывает, мне это непонятно. Тренеры всегда в моментах 50 на 50 склоняются на сторону своего коллектива и считают происходящее нечестным. Но в общем ситуация такая.

— Замена Самуэля Жиго, а не Ильи Кутепова только из-за жёлтой?

— Да, абсолютно. Именно из-за жёлтой карточки заменили Жиго, а не Кутепова. Да и сам эпизод получения «горчичника» Жиго вызывает вопросы: начало контратаки, расклад два против пяти в нашу пользу по игрокам на их половине поля, Сэм играет — там не было никакого нарушения, я считаю. Но после нарушения матч изменился, потому что любое касание и контакт могли привести ко второй жёлтой.

— Идёт стандарт: высокий, свежий Тиль остаётся в центре поля, а Бакаев с больной головой впереди. Не очень понятно, почему нельзя использовать Тиля, или он хуже играет головой?

— У нас есть план при любой ситуации: ребята знают, что делать при штрафных в атаке и обороне, всех стандартах, вбрасываниях, любых началах атак, когда нас прессингуют. Они всегда ему следуют. Но во втором тайме, во-первых, мы пропустили, во-вторых, мы изменили схему игры на 4-4-2, в-третьих, из-за того, что на поле вышли ребята атакующего плана и все хотели забить, было много штрафных у ворот «Краснодара». В последние восемь минут мы потеряли голову, и план был нарушен.