Тедеско объяснил, почему «Спартак» не забил третий гол «Арсеналу»

«Спартак» поистине прекрасно начал сезон. После шести туров в активе «красно-белых» 14 очков и ни одного поражения. Чего не скажешь про субботнего соперника — тульский «Арсенал». Подопечные Сергея Подпалого с пятью очками стремительно катятся ближе к зоне вылета. Конечно, сейчас слишком рано делать какие-либо выводы, но тульчанам стоит призадуматься. В конце концов, если сравнивать команду в прошлом сезоне с сегодняшним коллективом, то ситуация выглядит несколько плачевно. Тем не менее, «Арсеналу» в матче против «Спартака» удалось открыть счёт, правда затем довольно быстро хозяева дважды отомстили за свою оплошность. Наставник команды попытался объяснить, что повлияло на итоговый результат.

Настраивались взять очки, были к этому готовы. Поначалу понимали, что «Спартак» попробует пойти большими силами, мы это ожидали, рассчитали и надеялись быстро перестраиваться из обороны в атаку. Нам удалось сдерживать соперника, но красная карточка, показанная Лесовому, повлияла на ход игры. Да, мы забили, но судейские ошибки привели к тому, что мы заканчивали матч в меньшинстве. Не удержали счёт, не смогли взять очки, — сказал Подпалый.

— После первого гола показалось, что команда чуть потеряла концентрацию. Вы поняли, за что был удалён Лесовой? И что говорили ему в раздевалке?

— Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушёл от Крала. Это нормальный момент и реакция футболиста — любой игрок, когда судья не прав, всё равно предъявляет какие-то претензии, ни за что давать красную карточку — это его ошибка.

— Вы сказали, что понимаете Лесового, но жёлтую он получил не за споры, а за то, что замахнулся рукой.

— Я, честно говоря, не видел момент, имел ввиду, когда мяч вышел — на это обратил внимание. Но его замах будет подлежать разбору. Возможно всё.

— За счёт чего удалось сдерживать «Спартак» во втором тайме, играя в меньшинстве?

— Мы разбирали командные действия «Спартака», старались перекрыть все возможности, поэтому и удавалось сдерживать, но удаление в этом плане повлияло.

— Почему в матче Валерий Громыко и Владислав Пантелеев были на другой позиции? Проблемы с составом?

— Громыко не первый раз играет на позиции защитника, где-то его не хватает, он всё-таки более атакующий футболист. На этой позиции играл Ковалёв, который получил травму с «Динамо», приходится закрывать. Что касается Пантелеева, то рассчитывали, что он обладает хорошим ударом, может хорошо исполнять и стандартные положения и отлично наносит удары, поэтому решили его использовать.

К Доменико Тедеско после матча, как всегда, было много вопросов. Оставшись в большинстве, «Спартак» продолжал прессинговать, но многие моменты выходили из-под контроля. Наставник «красно-белых» объяснил, почему не удалось дожать соперника.

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Скажу сразу, игра была очень непростая, особенно учитывая тот факт, что за последнюю неделю — это третий матч. Было на восстановление только два дня после прошлого матча. Мы хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько хороших голевых моментов. Тем не менее, играть против такой команды, как «Арсенал», всегда нелегко. У них хорошая оборона, быстрые нападающие, они действовали агрессивно на опережение, особенно, когда делали передачи в ноги нашим нападающим, после этого пропустили. Всегда непросто отыгрываться, тем не менее, мы сразу сумели это сделать, что стало одним из ключевых факторов победы. После этого красная карточка Лесового и ещё один гол. Казалось, что всё должно было стать легче, но это не так, поскольку «Арсенал» глубже сел в оборону и контратаковал, особенно первые 15 минут второго тайма. Ребята не хотели во втором тайме совершить ошибки, поэтому играли осторожно. Задача была создавать опасность на флангах, пользуясь численным преимуществом, но не всегда это получалось. Но счёт на табло, три очка, мы рады победе, — сказал Тедеско.

— «Спартак» уходит на перерыв, занимая первое место на текущий день. С какими эмоциями уходите на небольшие каникулы? О чём будете вспоминать? Какие итоги подведёте?

— Рано ещё смотреть на таблицу, мы сыграли только шестой тур. Смотреть на неё будем в мае. Сейчас мы стремимся выиграть все матчи. К сожалению, какие-то игры даются легче, какие-то сложнее. Не получи футболист «Арсенала» красную карточку, игра могла бы сложиться по-другому. В матче против «Сочи» мы играли на победу, а здесь, скорее, на ничью.

— Говорят, что вы «жонглёр»? На сколько процентов на сегодняшний день вы нажонглировали «Спартаком»?

— Я работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив, на тренировках ребята выкладываются по полной, мы много от них требуем, а они выполняют все наши установки. В этом огромная заслуга нашего тренерского штаба по физподготовке, благодаря которому ребята выдержали такой сложный график до конца. Более того, у нас отличные врачи, которые рвутся помогать травмированным футболистам. Эти победы — заслуга всего клуба. Это общая победа. Я здесь далеко не один.

— Как вам дебют Остона Урунова? Как он адаптировался?

— Видно было, что он нервничал, что неудивительно — это его первая игра за такой клуб на таком стадионе с таким количеством болельщиков. Он потерял несколько мячей в начале, но затем выпрямил свою игру и показал свой футбол. Мы должны помнить, что он молод и ему необходимо адаптироваться как к футболу, в который мы играем, так и к тактике. На него никто не оказывает давление, поэтому работаем и надеемся, что всё будет хорошо.

— В воскресенье в Черкизово играют конкуренты за первое место «Локомотив» — «Зенит». Нет ли желания посетить этот матч?

— Опять же, рано смотреть на таблицу. Обычно я посещаю соперников, с кем нам предстоит играть в ближайшее время. С «Зенитом» будет следующий домашний матч. Может поэтому съезжу, но не потому, что они будут играть за первое место.

— Александр Селихов не попал в заявку. Что с ним? Он до сих пор травмирован?

Александр Селихов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Он очень долгое время был травмирован, после того как восстановился, получил снова несколько небольших травм, которые не дают вернуться в строй. Но на данный момент Александр уже работает на поле. Я полностью доверяю в плане вратарей своему коллеге. У них прекрасная атмосфера, голкиперы — это особая каста. Мне нравится стиль игры Селихова, поэтому надеемся, что в ближайшее время вернётся

— Что с Гусом Тилем? Травма какого характера?

— Он подвернул голеностоп. В ближайшее время сделаем все обследования, чтобы понять тяжесть травмы. Надеемся, ничего серьёзного. В последнее время ему не везёт, как только начинает набирать форму.

— Когда ждёте Александра Кокорина?

— У Кокорина положительная динамика, ушли болевые ощущения, надеюсь, с понедельника он сможет тренироваться в общей группе. Благодаря перерыву на сборную у нас будет возможность и время уделить внимание индивидуальной работе, чтобы помочь быстрее набрать форму.

— Кто-то из игроков команды может покинуть клуб. Говорят, что это Самуэль Жиго. Насколько это правда?

— «Спартак» большой клуб с большими целями, мы будем биться за Жиго, чтобы он остался в команде. На данный момент я не владею информацией, что он может покинуть коллектив.

— Структурная игра была видна, но при этом создали крайне мало голевых моментов. Со стороны показалось, что Ларссон, Бакаев, Зобнин, Айртон находятся на пределе физических возможностей. Вы не допускаете ротацию на протяжении длительного времени? С чем это связано?

— Безусловно, вы правы. Непросто играть при таком плотном графике, но мы постоянно после игр следим за скоростью и темпами восстановления команды. Более того, у нас есть другие способы восстановления. Сегодня мы также провели серию исследований, по всем показателям ребята были свежие, поэтому не стал трогать команду. Ротация тоже не всегда хорошо. Она иногда мешает структуре игры. Когда у тебя сыгран коллектив, ты на ходу, есть победная серия — победы помогают восстанавливаться быстрее. Поэтому решение было принято такое. Как вы заметили, несмотря на график, мы обошлись за короткий и плотный период без травм, за исключением Эсекьеля Понсе, и то в конце прессинга он сделал неудачный шаг, что привело к мышечной травме. В матче с «Арсеналом» ребятам было непросто, были определенные ошибки, хотели мы больше задействовать фланги, создавать там численное преимущество, старались атаковать через центр, но теряли там мячи, если бы сыграли поумнее и хладнокровнее, то процент владения мячом был бы больше — 70% это хорошо, но могло быть и 80%. Есть над чем работать, будем дальше идти вперёд.

— Разумеется 5-3-2 — это ваша базовая схема. Когда соперник остался в меньшинстве, была ли мысль выпустить одного игрока в атаку, чтобы увеличить разницу и уверенно закончить игру?

— Это возможно. И можно было бы забить третий гол, и исход был бы намного раньше, а можно было бы при этом пропустить второй гол. Никто не знает, как сложился бы матч. Схемы не являются проблемой для меня, мы можем играть и в 4-3-3, 4-2-3-1, важно то, в какую схему удобнее играть ребятам, на данный момент им комфортнее 5-3-2. Более того, при нашей схеме, когда мы владели мячом во втором тайме особенно, была важна игра защитников центральных Георгия Джикии и Павла Маслова. «Арсенал», оставшись в меньшинстве, при обороне играли практически 5-4-0, мы могли разыгрывать карту численного преимущества таким образом, что либо Джикия, либо Маслов пробегали с мячом в центр, при этом один из опорных хавбеков смещался во фланг, и мы получали численное преимущество. Не важно, в какую схему изначально ты играешь, важно, как ты ее в итоге используешь. Всё зависит от конкретной ситуации.

— Молодой команде надо научиться добивать соперника.

— Это правда. Психологическая составляющая сегодня была в нашей игре, особенно во втором тайме. Когда мы стали играть в большинстве, в ряде эпизодов сами футболисты принимали решения, до какой степени могут рисковать. На флангах могли больше разыгрывать один на один. Взять того же Айртона, у него огромный потенциал для такой работы. В любом случае, нужно работать, учиться побеждать, добивать соперника, особенно в подобных матчах, как этот, как прошлая с «Ротором», когда был много моментов, но мы ими не воспользовались. Психология очень важна.