https://static.news.ru/photo/35cd100c-5a13-11ea-b25f-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задача у «Спартака» — выиграть все матчи чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в весенней части сезона, сказал главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

Ситуация непростая с точки зрения турнирной таблицы (10-е место. — NEWS.ru). Но когда мы пришли работать, она уже такой была. Мало что изменилось. Но моя задача была стабилизировать команду. На весеннюю часть у меня задача — выиграть все игры чемпионата. Я думаю, это непросто для каждой команды, но мы работали как звери все сборы, надеюсь, мы провели хорошую работу, — сказал он на пресс-конференции, добавив, что хочет выиграть все матчи.

Тренер добавил, что команда может выиграть оставшиеся игры, в том числе и у «Зенита».

Ни один тренер не скажет, что не хочет этого [выиграть]. Я понимаю, что я не Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля». — NEWS.ru), который является топ-тренером. Я не хочу сказать, что выиграл все матчи, но что-то всё же получалось. Но мы хотим и можем выиграть этой весной. И у лидера чемпионата «Зенита» в том числе. Почему нет? — сказал тренер.

Ранее Тедеско заявил, что в межсезонье следил за игроками «Динамо», с которыми «красно-белые» сыграют в 20-м туре РПЛ, писал NEWS.ru.