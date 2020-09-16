Тедеско о победе над «Родиной»: «Мы делали свою работу»

https://static.news.ru/photo/e65e7570-f84a-11ea-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Родиной» в матче элитного группового раунда со счётом 5:1.

Мы делали свою работу, не более или менее того. Важно было забить достаточно быстрый гол, делать высокий ритм игры, "Родина" — молодая команда, нам удалось забить много мячей, моментов было ещё больше. В конце дали возможность поиграть нашей молодёжи, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что ему понравились все голы. По его мнению, второй тайм получился довольно неплохим.

В кубковых матчах есть свои законы и правила. Любой соперник может приподнести сюрприз, что показывают прошлогодние матчи, — добавил он.

Специалист объяснил, почему отдал предпочтение Александру Максименко, который пропустил в дерби против Московского ЦСКА три года.

Каждый раз перед матчем думаем, какой будет стартовый состав. Было два варианта: либо дать отдохнуть Саше Максименко, либо дать поиграть, чтобы он забыл стресс в матче против "армейцев". Он сам изъявил желание, поэтому находился в стартовом составе, — заключил он

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» обыграл столичную «Родину» со счётом 5:1 в матче группового этапа Кубка России по футболу. Матч прошёл на «Открытии Арене». Отмечается, что среди «красно-белых» забивали Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53-я), Лукас Айртон (56-я), Роман Зобнин (59-я) и Эсекьель Понсе (81-я). За «Родину» отличился Магомедхабиб Абдусаламов (61-я).