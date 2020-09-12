Тренеры ЦСКА и «Спартака» оценили московское дерби в седьмом туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/4def8d44-f5f0-11ea-81b1-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал поражение московскому ЦСКА со счётом 1:3 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Поздравляю ЦСКА с победой. Начали хорошо, владели мячом, атаковали, прессинговали, логичный итог — забитый гол. Затем мы пропустили два простых гола: первый — с углового, на котором нет места креативу, была поставлена чёткая задача, но пропустили игрока, и в конце первого тайма — не знаю, почему ввели так быстро мяч в игру, что был за стресс и что довлело, впоследствии после гола в раздевалку исход был предрешён. Во второй тайме пытались забить, раскрылись в обороне, но не смогли изменить ситуацию, пропустив третий, — сказал наставник «красно-белых» на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, мало доминировать на поле, необходимо забивать, чего не хватает «Спартаку» в финальном отрезке каждой игры. Кроме того, наставник убеждён, что в поражении нет вины голкипера Александра Максименко.

Был абсолютно игровой момент, причем непростой. Били с близкого расстояния. Не было ошибки. Я всегда буду защищать своих вратарей. У них самая сложная работа, — заключил он.

Тренер «армейцев» Виктор Гончаренко, в свою очередь, отметил, что матч получился очень качественным.

Мы сражались за каждый сантиметр поля, если и были моменты, когда упускали мяч, то уровень игры не падал, мы не только отыгрались, но и вышли вперёд, а дальше быстрые атаки и третий гол, — заявил наставник ЦСКА.

Он также признался, что болеет за несколько сборных и был бы рад, если бы голкипер Игорь Акинфеев принял решение поехать на чемпионат Европы по футболу, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Я болею за несколько сборных. Если он решит, мы будем за, но я его прекрасно понимаю. Мы бы хотели видеть его на таком высоком уровне ещё, — заключил специалист.

Как писал NEWS.ru, в московском дерби в заявку «Спартака» впервые попал Александр Кокорин. Нападающий в итоге вышел на поле на замену на 56-й минуте матча, но не смог помочь своей команде уйти от поражения.