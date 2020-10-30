Доменико Тедеско непонятны причины отмены красной карточки игроку «Ростова»

Несколько был удивлён, что такое произошло. Узнал об этом совсем недавно. Нечего делать, надо принять этот факт. Если приняли решение, значит, так тому и быть. Он сам в прошлом играл за «Спартак», игрок хорошего уровня. Но причины такого решения мне непонятны. Мы продолжаем работать, но в будущем мы также будем обращать внимание на жёлтые и красные карточки, которые получают наши игроки, будем оспаривать, как, например, в кубковом матче ЦСКА, когда Понсе получил карточку и не смог принять участие в матче с «Зенитом». Мы будем рассматривать такие ситуации, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.