Доменико Тедеско непонятны причины отмены красной карточки игроку «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» прокомментировал отменённую красную карточку Романа Ерёменко, который сыграет против «красно-белых». Встреча состоится в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена».
Несколько был удивлён, что такое произошло. Узнал об этом совсем недавно. Нечего делать, надо принять этот факт. Если приняли решение, значит, так тому и быть. Он сам в прошлом играл за «Спартак», игрок хорошего уровня. Но причины такого решения мне непонятны. Мы продолжаем работать, но в будущем мы также будем обращать внимание на жёлтые и красные карточки, которые получают наши игроки, будем оспаривать, как, например, в кубковом матче ЦСКА, когда Понсе получил карточку и не смог принять участие в матче с «Зенитом». Мы будем рассматривать такие ситуации, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» (0:2), так как решение арбитра Василия Казарцева было признано ошибочным.
Как сообщалось, «Спартак» предложил продление контракта главному тренеру Доменико Тедеско, писал NEWS.ru.