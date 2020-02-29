Мы рады, что победили, победа была заслужена, у «Динамо» было два опасных момента, и оба у Комличенко, он мог нас наказать. Такого нельзя допускать. Забей он — было бы 1:1 и ситуация усложнилась. Будем над этим работать. Роман Зобнин провёл прекрасный матч, хорошо смотрелся. Касаемо позиции, он показывал в прошлых матчах себя прекрасно крайним защитником. Он универсальный игрок и может проявить себя прекрасно на всех позициях, не только в центре, куда вернулся, — сказал Тедеско на пресс-конференции.