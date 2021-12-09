Тедеско назначен главным тренером «Лейпцига»

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил немецкую футбольную команду «Лейпциг». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.
Тедеско известен по работе с юношескими командами «Шальке» и «Хоффенхайма», а также со взрослыми коллективами «Эрцгебирге» и «Шальке». В октябре 2019 года он возглавил «Спартак», который привёл к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.
Ранее сообщалось, что Тедеско сменил на посту тренера «Лейпцига» американца Джесси Марша.