Тедеско: конкретного предложения по продлению контракта не поступало

https://static.news.ru/photo/8b033ba4-1aa3-11eb-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

Был разговор с владельцем клуба [Леонидом Федуном], с которым поддерживаем тёплые отношения. Он сказал, что хотел бы этой зимой поговорить о продлении. Я согласился. Но я подчёркиваю — никакого конкретного предложения не поступало, но я их не блокирую, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции, посвящённой игре против «Ростова».

Тренер добавил, что для него большая честь быть тренером «Спартака» и слухи о том, что он хотел уйти в Бундеслигу, несостоятельны.

Если бы я действительно хотел, я бы это сделал. После того как я ушёл из «Шальке», мне поступило предложение через три недели. Затем — когда я общался со «Спартаком». И третье — этим летом. Вся эта информация — очередной флаг, которым машут перед гонкой, — подчеркнул Тедеско.

Ранее Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» прокомментировал отменённую красную карточку Романа Ерёменко, который сыграет против «красно-белых». Встреча состоится в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена», писал NEWS.ru.