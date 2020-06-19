Тарпищев пожалел Карпина и футболистов «Ростова»

https://static.news.ru/photo/3813b318-b20e-11ea-9e11-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Тарпищев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает несправедливой ситуацию, которая произошла с футбольным клубом «Ростов» перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Разве команда виновата в том, что так получилось? Это настоящий форс-мажор. Жалко тренера Валерия Карпина и команду, они весь сезон пахали, а теперь страдают, — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он считает, что в России слишком рано возобновили чемпионат России по футболу, так как нет гарантий, что больше никто из игроков не заболеет.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции.

Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин.