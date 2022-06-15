Тарпищев обвинил «Спартак» в предательстве по отношению к Бакаеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шамиль Тарпищев

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о подписании Зелимханом Бакаевым контракта с «Зенитом», сообщает «Чемпионат.com». По его мнению, экс-игрока «Спартака» не стоит винить за переход в стан принципиального соперника.

Раз «Спартак» не оставил его, Бакаев волен переходить в «Зенит». Это жизнь. Почему «Спартак» отдал — второй вопрос. Я бы не отдавал. Какое это предательство с его стороны? Он хочет совершенствовать карьеру. Волен выбирать, если родной клуб отказал. Это больше «Спартак» предал Бакаева, — заявил Тарпищев.

Ранее о подписании контракта с Бакаевым объявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он не раскрыл подробностей соглашения.

Бакаев объявил об уходе из «Спартака» 29 июня. Это произошло после финального матча Кубка России против «Динамо», в котором красно-белые одержали победу со счетом 2:1. Полузащитник весь матч находился на скамейке запасных. Бакаев является воспитанником «Спартака». Он также выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».