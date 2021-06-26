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Футбол

Тарасова предложила Черчесову подать в отставку после провала на Евро-2020

17:08, 26 июня 2021
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову следовало бы подать в отставку после провала на Евро-2020. Её слова приводит ТАСС.

Тарасова призналась, что на месте Черчесова сама бы ушла.

Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший, — сказала Тарасова.

Сборная России, заработав три очка, заняла последнее место в группе В и вылетела с чемпионата Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который ранее выступал за сборную России, прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

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