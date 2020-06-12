«Тамбов» проведёт товарищеский матч с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/f3dd806e-ad78-11ea-91f9-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что тамбовская команда 14 июня проведёт товарищеский матч с московским футбольным клубом «Локомотив» перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ).

Завтра точно играем с «Локомотивом», команда сегодня приезжает в Москву, — цитирует Худякова РИА Новости.

Он отметил, что других товарищеских матчей у тамбовского клуба не будет. После игры в Москве футболисты команды вернутся в Тамбов, чтобы продолжить подготовку к матчу с «Уфой», который пройдёт 21 июня.

Накануне главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич провёл первую тренировку с командой после 14-дневного карантина.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.