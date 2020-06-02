«Тамбов» проведёт три домашних матча РПЛ в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/38e215fc-a4d3-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова рассказала, что команда проведёт оставшиеся домашние матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.

Три домашних тура с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» проведём в Нижнем Новгороде, — цитирует Коновалову пресс-служба «Тамбова».

Она отметила, что клуб обращался к руководству РПЛ с просьбой доиграть оставшиеся матчи на стадионе в «Спартак» Тамбове, однако это оказалось невозможно из-за того, что он не оборудован системой VAR и не может соответствовать технических требованиям вещателя.

Первую часть текущего сезона-2019/20 чемпионата России «Тамбов» проводил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, вторую — в Нижнем Новгороде. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня, писал NEWS.ru.