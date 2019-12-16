Футбольный клуб «Тамбов» надеется провести матчи весенней части чемпионата России на своём стадионе «Спартак», находящимся в данный момент на реконструкции.

Мы всё для этого делаем. Надеемся, что весной всё будет в норме, — цитирует президента клуба Арсена Габуева ТАСС.