Футбольный клуб «Тамбов» надеется провести матчи весенней части чемпионата России на своём стадионе «Спартак», находящимся в данный момент на реконструкции.
Мы всё для этого делаем. Надеемся, что весной всё будет в норме, —
цитируетпрезидента клуба Арсена Габуева ТАСС.
Первую часть сезона тамбовская команда проводила домашний матчи Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».
Ранее футбольный клуб «Тамбов» обыграл «Оренбург» со счётом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги, писал News.ru.
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