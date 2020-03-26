Руководство футбольного клуба «Тамбов» отказалось от идеи сократить зарплаты игроков на треть из-за пандемии коронавируса.
Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, —
цитируетТАСС генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову.
Она отметила, что после указа президента РФ Владимира Путина о длинных выходных футболисты были отпущены до 5 апреля. Коновалова также считает, что будет честно доиграть чемпионат до конца.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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