https://static.news.ru/photo/f8f5477a-6f62-11ea-99c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Руководство футбольного клуба «Тамбов» отказалось от идеи сократить зарплаты игроков на треть из-за пандемии коронавируса.

Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, — цитирует ТАСС генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову.

Она отметила, что после указа президента РФ Владимира Путина о длинных выходных футболисты были отпущены до 5 апреля. Коновалова также считает, что будет честно доиграть чемпионат до конца.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.