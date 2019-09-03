Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Сергей Архипов продолжит свою карьеру в липецком «Металлурге» на правах аренды.
Соглашение с командой, выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион), рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба тамбовчан.
Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Сергей Архипов на правах аренды будет выступать за липецкий "Металлург"— ФК «Тамбов» (@fctambov68)
Трудовое соглашение с нашими географическими соседями рассчитано до конца текущего сезона.
Удачи в новом коллективе, Сергей!
pic.twitter.com/Ch7uGlEd3H September 3, 2019
Архипов дебютировал за «Тамбов» в сезоне-2017/18, сыграв семь матчей и забив один гол. Прошлый сезон нападающий провёл в красногорском «Зорком» (26 матчей, восемь голов).
«Тамбов» после восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) замыкает турнирную таблицу. С пятью очками тамбовчане идут на 16-м месте. Клуб из Липецка в зоне «Центр» ПФЛ занимает четвёртое место.
Ранее «Тамбов» приобрёл полузащитника московского «Спартака» Георгия Мелкадзе, писал News.ru.