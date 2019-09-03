Сергей Архипов Сергей Архипов Фото: fc-tambov.ru

Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Сергей Архипов продолжит свою карьеру в липецком «Металлурге» на правах аренды.

Соглашение с командой, выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион), рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба тамбовчан.

Архипов дебютировал за «Тамбов» в сезоне-2017/18, сыграв семь матчей и забив один гол. Прошлый сезон нападающий провёл в красногорском «Зорком» (26 матчей, восемь голов).

«Тамбов» после восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) замыкает турнирную таблицу. С пятью очками тамбовчане идут на 16-м месте. Клуб из Липецка в зоне «Центр» ПФЛ занимает четвёртое место.

Ранее «Тамбов» приобрёл полузащитника московского «Спартака» Георгия Мелкадзе, писал News.ru.

News.ru в соцсетях