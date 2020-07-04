«Тамбов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/6bbe5d16-be1c-11ea-892d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Футбольный клуб «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2 в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт с пенальти на 36-й минуте матча открыл полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. Также в составе «Спартака» отличился нападающий Джордан Ларссон (64 минута), который был признан лучшим игроком по итогам встречи.

В составе победителей мячи забили полузащитник Валерий Чуперка (60), защитник Алексей Грицаенко (73), а также нападающий Владимир Обухов, который забил победный гол, реализовав пенальти на 82-й минуте матча.

«Тамбов» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея в активе 32 очка.

В предыдущем матче 26-го тура РПЛ тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте встречи, писал NEWS.ru.