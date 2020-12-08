«Тамбов» высмеял «Спартак» после увольнения гендиректора

https://static.news.ru/photo/2cd11fca-39fb-11eb-95d5-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский футбольный клуб «Тамбов» опубликовал в своём Twitter пост, в котором пошутил над увольнением генерального директора столичного «Спартака» и своим поражением от московской команды.

Публикация содержит два скриншота из новостей. Одна из них об увольнении с поста гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, которое произошло после поражения, нанесённого москвичам «Тамбовом» в июле 2020 года. Другая новость касается увольнения с этой должности Шамиля Газизова, о котором стало известно 8 декабря. При этом 5 декабря «Спартак» одержал победу над «Тамбовом»: встреча закончилась со счётом 5:1.

Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли, — говорится в посте.

После увольнения Газизова совет директоров «Спартака» возложил руководство клубом на управляющего директора Евгения Мележикова. Его основными задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ. Экс-гендиректору же клуб пожелал успехов в новых футбольных проектах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение нынешнего руководства прекратить сотрудничество с генеральным директором Шамилем Газизовым.