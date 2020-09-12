«Тамбов» довёл безвыигрышную серию «Уфы» до пяти матчей

https://static.news.ru/photo/a5e3b7b6-f4f9-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfctambov/instagram.com

В первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» обыграл «Уфу» со счётом 2:0.

Встреча прошла на саранской «Мордовия Арене», которую тамбовчане в этом сезоне вынужденно используют как домашний стадион. Перед перерывом на 42-й минуте ударом после подачи со штрафного счёт открыл Алексей Грицаенко. На 79-й минуте окончательный счёт установил вышедший на замену Михаил Костюков, реализовавший выход один на один с голкипером.

«Тамбов» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Уфимцы не могут набрать три очка уже пять матчей подряд. Безвыигрышная серия началась с ничьи с московским «Спартаком» (1:1). После матча с «Тамбовом» «Уфа» опустилась на 13-е место.

Как писал NEWS.ru, в центральной встрече седьмого тура между ЦСКА и «Спартаком» сможет сыграть новичок «красно-белых» Александр Кокорин.