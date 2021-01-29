«Тамбов» до сих пор не нашёл источники финансирования

https://static.news.ru/photo/479c89e8-6255-11eb-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Тамбов» близок к банкротству. Команда до сих пор не может найти источник финансирования.

Как пишет РИА Новости, за последние дни ситуация в клубе не изменилась. Встречи руководителей клуба с властями Тамбовской области оказались безрезультатны. Теперь футбольный клуб должен пройти процедуру банкротства и сняться с розыгрыша чемпионата России.

Некоторое время назад губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с финансированием ФК «Тамбов». По его словам, в настоящее время область не может предоставить клубу бюджетное финансирование.

Известно, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда оказалась на грани банкротства. Задолженность «Тамбова» составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходятся на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» проинформировал о переходе полузащитника Леона Мусаева в «Рубин». Сумма сделки неизвестна, однако, по информации ряда СМИ, речь может идти о €500 тысячах.