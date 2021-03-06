Талалаев подверг сомнению второй забитый гол ЦСКА

https://static.news.ru/photo/102d6d04-7e81-11eb-987e-96000091f725_660.jpg Андрей Талалаев Фото: akhmatgrozny/vk.com

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Талалаева проиграли на выезде со счётом 0:2.

Хороший первый тайм, не уступали сопернику, имели моменты. Можно было не иметь пенальти в свои вороты. «Армейцы» хорошо играют по счёту, но и мы рассчитывали на более агрессивную игру тех, кто выходит на замену, — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер не выразил сомнении в правильности второго гола.

Мы не хотели терять Беришу, нам ещё ехать в Питер и бороться за очки. Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но на мой взгляд был фол, — отметил тренер.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил победу над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» выиграли на своём поле со счётом 2:0.

Также тренер оценил результативную игру колумбийского нападающего Саломона Рондона. Колумбиец отметился голом и голевой передачей в матче против «Ахмата».