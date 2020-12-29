«Такова жизнь»: Гинер прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

https://static.news.ru/photo/f5d32e44-49dd-11eb-9610-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход членов тренерского штаба команды Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. По его словам, других кадровых изменений в ближайшее время быть не должно.

Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России, — цитирует Гинера Bobsoccer.

Об уходе Овчинникова и Онопко ранее объявила пресс-служба «армейцев». Специалисты покинули клуб после того, как проработали в нём не один год. Овчинников посвятил ЦСКА почти семь лет, придя в штаб в 2014 году. Онопко являлся тренером команды и вовсе с осени 2009 года.

Причины, почему специалисты не подписали новые соглашения, не уточняются. Однако, по данным СМИ, в последнее время они были не в лучших отношениях с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Овчинников и вовсе не стеснялся публично критиковать действия своего более молодого, но старшего по статусу коллеги.

Вопрос о будущем самого Гончаренко также пока остаётся открытым. Слухи «отправляли» его в отставку ещё до окончания первого отрезка нынешнего сезона российского первенства. Однако белорусский специалист пока остаётся на своём посту, и единственная конкретная на данный момент информация о его ситуации была выше озвучена Гинером: Гончаренко везёт команду на сборы. К слову, СМИ сообщали, что в случае его отставки исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет бывший защитник команды, а ныне член тренерского штаба Василий Березуцкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что был уволен главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. По неофициальным данным, причиной его отставки стал конфликт с игроками после скандального матча Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехир». Немецкий специалист должен получить неустойку в размере €6 млн за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до июня 2021 года.