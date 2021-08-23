«Такое ощущение, что столкнулся с дьяволом»: Мамаев о разводе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о разводе со своей женой Аланой Мамаевой. Происходящее он сравнил со встречей с дьяволом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что развод состоялся в апреле. По его словам, он ни разу не пожалел о принятом решении, потому что на момент развода он испытывал сильное «отвращение» от жены.

Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом, — сказал Мамаев.

Также Мамаев признался, что не хочет делить с Аланой ничего — он готов отдать ей всё.

Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом, — заключил он.

Павел Мамаев женился на Алане в 2013 году. У пары есть общая дочь.

Ранее сообщалось, что адвокат Аланы Мамевой, экс-жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Вадим Лялин рассказал об уже действующем судебном приказе в разбирательстве с футболистом.