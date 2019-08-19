Табличку с именем бывшего нападающего футбольного клуба «Атлетико» Антуана Гризманна около домашнего стадиона команды «Ванда Метрополитано» забросали мусором.
На фамилию форварда были нанесены наклейки. Подобный вандализм был вызван недовольством футбольных фанатов сменой клуба на «Барселону».
28-летний француз выступал за «матрасников» с 2014 года. Сыграл 257 матчей. В активе игрока 183 очка (133 гола и 50 результативных передач).
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил предсезонный тур по США и матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).