Фото: Carlos Sanchez Martinez/Icon Spo/Global Look Press

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака после матча шестого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата», который завершился со счётом 0:0.

А если бы не попало??? То козлы норм????? Уж я-то знаю, — написал Губерниев в комментариях под постом на личной Instagram-странице Семака. По окончании встречи наставник «сине-бело-голубых» оттолкнул своего помощника...