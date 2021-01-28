Сёмин заявил, что пока не доверяет прививке против COVID-19

https://static.news.ru/photo/a12057de-6227-11eb-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин высказался о вакцинации против COVID-19.

Вакцинируюсь, когда придёт нужное время. Пока вакцине не доверяю, — отметил Сёмин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Некоторое время назад стало известно, что прививку против коронавируса сделал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Наставник прошёл вакцинацию вместе с главным врачом российской команды Эдуардом Безугловым.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.