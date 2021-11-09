Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной смене команды российским полузащитником Алексеем Миранчуком, в настоящее время защищающим цвета итальянской «Аталанты». В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он сказал, что решение об уходе должен принимать непосредственно спортсмен.

Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать исходя из ситуации и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и всё, — заявил Сёмин.

Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах, суммарно проведя на поле 215 минут. На его счету значатся две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук покинет «Аталанту» зимой. По информации итальянских СМИ, в услугах россиянина заинтересованы три команды Серии А.