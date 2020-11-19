Сёмин высказался о возможном назначении Ротенберга гендиректором «Локо»

https://static.news.ru/photo/3576cf9a-2a64-11eb-8657-fa163e074e61_660.jpg Борис Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного назначения защитника команды Бориса Ротенберга на должность гендиректора клуба.

Согласно последней информации, Ротенбергу могут предложить новый пост зимой или летом 2021 года.

Это парень, который в состоянии работать на любой должности, имеющий большой опыт в футболе. Если это произойдёт, то у «Локомотива» будет очень хороший специалист, который знает своё дело, — отметил Сёмин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что не может привести более подробную информацию касательно назначения Ротенберга.

Известно, что в последний раз 34-летний футболист выходил на поле в декабре 2018 года. За пять сезонов за «Локо» Ротенберг отыграл 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел двусторонней пневмонией, в настоящее время он работает удалённо из дома.

Известно, что Кикнадзе не подвергался госпитализации, а его последний тест на коронавирус оказался отрицательным.