Сёмин считает, что Дзюба победил Трампа и Байдена

https://static.news.ru/photo/b3e5f234-290b-11eb-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что в борьбе в информационном поле во время голосования за президента США победил Артём Дзюба.

Дзюбы явно не хватало [в матче против турок], потому что он оказывает большое давление в чужой штрафной. Убрать его из состава — решение главного тренера Станислава Черчесова, а его [Дзюбы] история меня совершенно не интересует. Я бы перевёл это в шутку. Но в тот момент все думали, кто победит — Трамп или Байден. А в итоге все СМИ повернулись в сторону Дзюбы. Может, он это специально сделал, — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

8 ноября в Интернете появилось видео, на котором Дзюба занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в «Зените». Наставник сборной России Станислав Черчесов также не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не поддаваться влиянию скандала с Артёмом Дзюбой, писал NEWS.ru.