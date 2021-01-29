Сёмин рекомендовал маме Жамалетдинова «давать поменьше булок»

https://static.news.ru/photo/29e18f6a-6314-11eb-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Рифат Жемалетдинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший наставник московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин посоветовал маме Рифата Жамалетдинова Луизе «давать поменьше булок» сыну.

Мама потребовательнее к нему должна быть. Поменьше ему на обед и ужин булок давать, побольше постного, и пойдёт дело, — отметил Сёмин, слова которого приводит Российский футбольный союз (РФС).

Наставник также пожелал женщина побольше позитива и терпения, ведь профессия футболиста является очень сложной.

Ранее NEWS.ru писал, что экс главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».