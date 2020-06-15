Футбол

Сёмин рассказал подробности о своём бренде одежды: шапки-петушки тоже будут

14:01, 15 июня 2020
Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин рассказал, какую одежду будет выпускать под своим брендом.

Специалист подчеркнул, что основной посыл состоит в том, чтобы соединить спорт и одежду с его любовью к «Локомотиву».

Если это мой бренд, я должен делать акцент на каких-то своих высказываниях. Самое главное — напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде, когда мы были обладателями золотых и серебряных медалей, брали Кубок и Суперкубок, — цитирует Сёмина Eurosport.

Он рассказал, что будут выпускаться футболки, шарфы, шапки-петушки, женская спортивная одежда, а также дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти.

Первая футболка уже появилась в продаже.

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Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.

Сёмин также заявил, что он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого, Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.

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