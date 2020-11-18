Сёмин рассказал о будущем полузащитника Антона Миранчука

https://static.news.ru/photo/82e927c8-290b-11eb-b04f-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что экс-хавбек «красно-зелёных» Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», сможет занять место в стартовом составе.

Наверное, уровень чемпионата России падает. Рад за Алексея Миранчука, но не рад, что не играет. Он выступал в хорошей команде, в клубе, который был в Лиге чемпионов каждый год. Да, у него сейчас новый вызов. Но 14 миллионов за Миранчука — это очень дёшево. Он и не играет, потому что его дёшево купили, но думаю, что он выдержит конкуренцию, — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также поделился мнением, когда другой полузащитник Антон Миранчук, недавно продливший контракт с «железнодорожниками», сможет перейти в другую команду. По его мнению, как только Антону будет предложение, так он уедет.

Это мечта генерального директора — продать обоих братьев. 12 миллионов евро за Антона, на мой взгляд, маловато. Антон стоит не меньше 30 миллионов, — добавил специалист.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал Миранчуку заявить о себе в составе сборной, писал NEWS.ru.